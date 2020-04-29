Menemen’de Tunde sesleri

Sarı-lacivertliler Macaristan’ın Debreceni takımında görev yapan Nijeryalı forvetle anlaşmak üzere.

TFF Birinci Lig'de gelecek sezon daha iddialı bir kadro ile mücadele etmenin hesaplarını yapan Ekol Göz Menemenspor, hücum hattına takviye yapmak için rotasını Macaristan'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Debreceni kulübünden Nijeryalı forvet oyuncusu Tunde Adeniji'ni listesine aldı. Santrafor ile sağ ve sol kanatta görev yapabilen 24 yaşındaki genç oyucu kariyerinde 5 farklı ligde top koşturdu.

20 MAÇTA 10 GOLDE İMZASI VAR

Ülkesi Nijerya'da Sunsbine Star, Bulgaristan ekibi Levski Sofia, Kazakistan temsilcisi Atyrau, Kuyt Ligi'nde Al Nasr ve son olarak Macar kulübü Debreceni'de forma giydi. Bu sezon Macaristan'da ligde görev yaptığı 20 maçta 6 gol atıp 4 golün pasını Tunde Adeniji profesyonel olarak görev yaptığı 111 maçta 26 gol atarken, 13 asist yaptı. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi devam eden oyuncuyla ön görüşme yaptığı bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ