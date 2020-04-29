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Haberler Spor Mert’in forma numarası belli

Mert’in forma numarası belli

Mert’in forma numarası belli
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak Mert Galatasaray'a henüz resmi olarak imza atmasa da o sözü gönülden verdiğini sergilediği tavırla açık-ça ortaya koydu. Sosyal medya hesabını ilk açtığında Mert Hakan; Ronaldo ve Galatasaray'ın resmi hesabını takibe almıştı. Bu durum tepki görmesine neden olsa da buna rağmen G.Saray'ı takipten çıkmadı. Öte yandan 26 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılı kulüpte giyeceği forma numara-sı belli oldu. Mert, Selçuk'tan boşalacak '8' numaralı formaya talip oldu.

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