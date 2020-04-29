Mert’in forma numarası belli

Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak Mert Galatasaray'a henüz resmi olarak imza atmasa da o sözü gönülden verdiğini sergilediği tavırla açık-ça ortaya koydu. Sosyal medya hesabını ilk açtığında Mert Hakan; Ronaldo ve Galatasaray'ın resmi hesabını takibe almıştı. Bu durum tepki görmesine neden olsa da buna rağmen G.Saray'ı takipten çıkmadı. Öte yandan 26 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılı kulüpte giyeceği forma numara-sı belli oldu. Mert, Selçuk'tan boşalacak '8' numaralı formaya talip oldu.