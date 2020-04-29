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Haberler Spor Muslera’ya sürpriz talip

Muslera’ya sürpriz talip

Muslera’ya sürpriz talip
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'ya sürpriz talip çıktı. Arjantin basınından yer alan habere göre, Boca Juniors, kaleci çalışmaları yürütüyor. Kalecileri Esteban Andrada'nın Avru-pa'ya transfer olma ihtimaline karşılık Boca'nın ikinci başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı takıma kazandırmak istiyor.

TEKLİFİ CAZİP BULURSA GİDEBİLİR

Muslera, sarı-kırmızılılar ile sözleşme uzatmak adına görüşmelerine devam etse de Boca, Uruguaylı file bekçisinin 2021 yılında bitecek sözleşmesine göre planlarını yapıyor. Haberde Muslera'nın Galatasaray'da mutlu olmasına rağmen 10 seneden fazla süredir uzak kaldığı ülkesine yakın olma fikrini cazip bulduğu belirtildi. Kalecinin Boca'dan teklif gelmesi duru-munda bunu değerlendirebileceği aktarılıyor.

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