Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a mı dönüyor?

Devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'a teknik direktör Sergen Yalçın mesaj gönderdi. Kariyerini Hollanda'da sürdürmek istediğine yönelik iddiaların gündeme geldiği Özyakup'a planları arasında olduğunu söyleyen Yalçın'ın, "Benimle görüşmeden geleceğinle ilgili sakın plan yapma'' dediği öğrenildi.

Devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup için kariyerini Hollanda'da sürdürmek istiyor iddiaları ortaya atılmıştı. Gelecek sezon mali anlamda küçülmeye gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup'a mesaj gönderdi. Milli oyuncuya planları arasında olduğunu söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcının, "Benimle görüşmeden geleceğinle ilgili sakın plan yapma. Bu konuda da acele etme" dediği öğrenildi.

"OĞUZHAN YENİ TRANSFER OLUR"

Yöneticilerin de daha önce Alanyaspor'da görev yaparken F.Bahçe'nin istenmeyen adamı Ozan Tufan'ı yeniden parlatıp milli takıma kazandıran Sergen Yalçın'dan bu konuda ümitli olduğu bildirildi. Camia içinde "Oğuzhan'ı eski günlerine döndürecek biri varsa o da hocamızdır. Oğuzhan'ı yeni bir transfer gibi takıma kazandırabilir" yorumları yapıldığı gelen haberler arasında.

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