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Altay’da Hakan hırs küpü

Siyah-beyazlıların sezon başında ’dan ettiği , “Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu takım ’e çıkacak” dedi.

Altay’da Hakan hırs küpü
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Altay'ın genç oyuncusu Hakan Demirci liglerin başlamısını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Futboldan uzak kalmak bir futbolcuya verilebilecek en büyük cezadır. Ama söz konusu sağlık olunca söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Ama futbolu çok özledik. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Sezon başında Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon ligde fazla süre alamadığını belirtirken, "Bundan sonraki süreçte takımıma daha fazla katkı vereceğimi düşünüyorum" dedi.

TAKIM OLARAK İNANDIK
İsviçre doğumlu gurbetçi hücum oyuncusu Hakan, "Türkiye'de ikinci sezonum. Uyum sorununu atlattım. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Sağolsun takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldular. Altay büyük bir kulüp. Böyle bir kulüpte olmakta büyük sorumluluk istiyor. O nedenle çok çalışıyorum" dedi. Yakaladığı şansı iyi değerlendirmek için her zaman hazır olması gerektiğini bildiğini dile getiren Hakan, "Tüm takım olarak inandık. Hedefimiz Süper Lig. Kalan maçlarda ben de daha çok takımıma katkı vereceğim. Taraftarlarımız kesinlikle endişelenmesin. Bu takımı Süper Lige çıkaracağız" diye konuştu.

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