  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altınordu'da 20 yaşındaki Onur Taha Takır performansıyla umut verdi

Altınordu'da 20 yaşındaki Takır performansıyla umut verdi

Altınordu'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Takır, performansıyla beğeni topladı. ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki milli futbolcu, ilk kez deneyim yaşadığı 1. Lig’de 10 maçta görev alıp, 1 asist yaparak alkış aldı.

Altınordu'da 20 yaşındaki Onur Taha Takır performansıyla umut verdi

30.04.2020, 17:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,18:44

TFF 1. Lig kulübü Altınordu'da bu sezon A takıma yükselen sağ bek Onur Taha Takır, forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla beğeni kazandı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki milli futbolcu, ilk kez deneyim yaşadığı 1. Lig'de 10 maçta görev alıp, 1 asist yaparak alkış aldı. Onur, Altınordu'da ilk kez 1922 Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya çıktı. Geçen sezon Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayarak deneyim kazanan genç savunmacı, "1. Lig'de forma giymek gerçekten çok zor. Ancak, Altınordu Futbol Akademisi'nde sonra gittiğim Niğde Anadolu FK'da tecrübe kazanmam işimi kolaylaştırdı" dedi.

Keçiörengücü ile oynanan maçta omzundan sakatlandığını da hatırlatan Onur Taha, "O sakatlık olmasaydı çok daha iyi durumda olacaktım. Koronavirüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim" diye konuştu.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu'da 20 yaşındaki Onur Taha Takır performansıyla umut verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA