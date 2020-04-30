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Haberler Spor Antrenörlükte kendisini geliştirmek isteyen Osman Çakmak Denizlispor'la çalışıyor

Antrenörlükte kendisini geliştirmek isteyen Denizlispor'la çalışıyor

Türkiye Teknik Direktörü , antrenörlük için kendisini geliştirmek adına ekibi ’la antrenmanlara katılmaya başladı.Süper Lig’e verilen koronavirüs arasının arasında topbaşı yapan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenörlükte kendisini geliştirmek isteyen Osman Çakmak Denizlispor'la çalışıyor

30.04.2020, 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,10:30

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, antrenörlük için kendisini geliştirmek adına Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la antrenmanlara katılmaya başladı. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çakmak'ın Ampute Milli Futbol Takımı'nda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandırdığını belirtti. Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan Çakmak'ın hırsıyla herkese örnek olduğunu kaydeden Uygun, "Osman Çakmak ile Denizlispor'da hem antrenman bilimi üzerine hem de kendi kişisel gelişimi üzerine beraber çalışmalar yapıyoruz. Kendisi inşallah bundan sonraki süreçte milli takımdaki başarısını daha da ileriye götürerek ülkemizi gururlandırır. Onunla birlikte olmaktan ve Denizlispor camiası olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Süper Lig'e verilen arada topbaşı yapan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana, ülkesinde olan Barrow katılmadı.

DHA

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