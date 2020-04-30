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Haberler Spor Belhanda şaşırttı

şaşırttı

Belhanda şaşırttı
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, yönetimin elini rahatlatmak için şaşırtan bir teklif yaptı. Faslı oyuncu, Galatasaray yönetimine "Sözleşmemi uzatırsanız, indirimi kabul ederim" dedi. Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla kimilerinin tepkisini çeken kimilerinin ise beğenisini kazanan Belhanda'nın bu talebi sonrasında yönetim ne yapacağını şaşırdı. Yıllık garanti olarak 3 milyon 575 bin Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu iyi bir teklif gelmesi durumunda elinden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılı idareciler, şimdilik bu teklifi beklemeye aldı.

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