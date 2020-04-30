Castro’yu Antalya istiyor

Göztepe'nin yıldız oyuncuları transfer döneminde Süper Lig ekiplerini peşinden koşturacak. Sarıkırmızılı ekipte bu sezon sergiledikleri performansla dikkat çeken Beto, Titi, Alpaslan, Serdar ve Napoleoni'nin ardından Andre Castro'ya da şimdiden teklifler gelmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte 3. yılına giren Portekizli futbolcuya eski kulübü Kasımpaşa'nın yanı sıra Göztepe'de iki dönem teknik direktörlük yapan ve şu an Antalyaspor'u çalıştıran Tamer Tuna talip oldu. İstanbul ekibi Kasımpaşa'nın yanı sıra Tuna'nın da Portekizli orta saha oyuncusunu Antalya'ya getirmek için ısrarcı olduğu öğrenildi.

İLK TERCİHİ GÖZ-GÖZ

Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Castro'nun İzmir'de mutlu olduğu ve önceliği Göztepe'ye verdiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimin de elini çabuk tutup yeniden anlaşma yoluna gideceği bildirildi.