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Haberler Spor Çok sıkı program

Çok sıkı program

Çok sıkı program
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Maçların 19 Mart'ta ertelenmesinden haftalar sonra Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenmanlara yeniden başlayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, çok sıkı bir program hazıladıklarını söyledi. Futbolcuların ve teknik ekibin sürekli sağlık taramasından geçtiğini ifade eden Uygun, "Futbolcularımızla ayrı kaldık. Ancak onlar benim verdiğim programlar dahilinde evlerinde bireysel olarak çalıştılar. Bu ne kadar verimli oldu bilemiyoruz. Biz teknik ekip olarak ayrı ayrı ekipler halinde çalışma yapacağız. Başlarında ben olacağım. Ne kadar hazır olduğumuzu gördükten sonra bütün verimliliği ve hareketliliği artıracağız. Enerji ve güç kapasitelerini tekrar yeniden programlayacağız" dedi.

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