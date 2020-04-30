Denizlispor’da korona mesaisi

Yukatel Denizlisporlu oyuncular, korona virüs testinden geçip antrenmanlara başladı. Futbolcular, 4'lü gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalıştı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanan futbolcular ilk önce korona virüs testine tabi tutuldu. Testin ardından futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gruplar halinde dayanıklılık ve pas çalışması yaptı.

HEPSİ DE NEGATİF ÇIKTI

Teknik direktör Bülent Uygun, "Çalışmalarımıza başladık. Önce korona virüs testinden geçtik. Tesislerdeki hijyen konusuna hassasiyet gösteriyoruz. Oyuncularımız da sahada gruplar halinde çalışacak. Tedbiri elden bırakmadan takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Hiçbir futbolcumuzda sağlık sorununa rastlanmadı" diye konuştu.





ÖNLEMLERİ ALIYORUZ!

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sosyal mesafeyi koruyarak dörderli şekilde idman gerçekleştirdiklerini aktardı. Uygun, "Bu süreçte bütün önlemlerimizi aldık. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Yoğun bir program oyuncuları bekliyor. Çünkü evde çalışmakla sahada çalışmak arasında çok fark bulunuyor. Fiziksel gücümüzü toparlayabilmek adına efor sarf edeceğiz. Belki yorulacağız ama toparlanacağız. Oyuncu ve teknik ekip sürekli sağlık taramasından geçti" dedi.

SEBAHATTİN ALP