Dybala’dan üzücü haber

Korona virüse yakalanan futbolculardan Juventus forması giyen Paulo Dybala ile ilgili futbol dünyasını şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus'un Arjantinli yıldız futbolcusu, 6 haftalık süreçte 4. kez teste girdi ve sonuç yine pozitif çıktı.