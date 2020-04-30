Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor mu?

Koronavirüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine getirileceği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Fanatik'e konuşan ve futbolu bırakıp bırakmayacağına dair iddialara açıklık getiren Belözoğlu, "Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe'ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"

Lig yarışını da değerlendiren 39 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig beklentilerimizin dışında gelişti. Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak sürse de çok azaldı. Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanıp, ligi üst sıralarda bitirmek. En büyük hedefimiz ise Türkiye Kupası. Kulbundan tutmak üzere olduğumuz kupayı kazanıp, sezonu iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.