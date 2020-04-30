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Haberler Spor Fatih Terim'in yeni sezon hamleleri belli oldu

'in yeni sezon hamleleri belli oldu

'da 'in yeni sezon hamleleri netleşmeye başladı. Terim'in yardımcı hocaları  ve 'tan yeterince verim alamadığı için yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın Şaş ve Davala yerine , Elmander ve bu sezon sonu futbolu bırakacak olan 'ı düşündüğü belirtildi.

Fatih Terim'in yeni sezon hamleleri belli oldu

30.04.2020, 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,12:02

G.Saray yeni sezonda revizyon sadece transferde olmayacak. Fatih Terim'in yardımcı hocaları Ümit Davala ve Hasan Şaş'tan yeterince verim alamadığı için yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in yeni sezonda eski öğrencileri Albert Riera ve Elmander'in yanı sıra bu sezon sonu futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'ı yeni yardımcıları yapacağı öne sürüldü. Şu anda görev yapan hocalardan Levent Şahin'in ise yeni sezonda da kadroda kalacağı ortaya çıktı.

ONLAR EVLADIMIZ
Galatasaray'da, bu gelişmeler yaşanırken 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yola devam ettiklerini söyleyerek, "Onlar bizim evladımız" dedi.

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