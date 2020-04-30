F.Bahçe’nin aklı İzmir’de

Süper Lig'de son 2 sezondur zirve hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başlarken gözünü İzmir kulüplerine çevirdi. Sarı-lacivertliler altyapı koordinatörlüğü ile antrenörlük için Altay ve Altınordu teknik direktörleriyle görüştü. Önce Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak'la temasa geçen yönetim ardından 6 senedir Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu'nu listesine aldı. Koşukavak'ı yeni gelecek teknik direktörün yardımcısı olarak düşünen kurmaylar genç hocadan söz aldı. Altyapının başına da tecrübeli bir isim getirmek isteyen yöneticiler Hüseyin Eroğlu ile bu konuda fikir alışverişinde bulundu. Eroğlu'nun teklifi beğendiği ancak önceliğinin Altınordu olduğu öğrenildi. İzmir kulüplerindeki futbolcularla da ilgilenen Fenerbahçe'nin Göztepe'nin iki defans oyuncusu Titi ve Alpaslan Öztürk'e teklif götürdüğü iddia edildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen İstanbul ekibinin devre arasında da Alpaslan'ı istediği ileri sürülmüştü.

FUTBOLCULAR DA LİSTEDE

Alpaslan'ın Göztepe ile 1 sene daha kortratı bulunurken, Brezilyalı Titi'nin ise mukavelesi lig bitiminde sona erecek. Öte yandan Kanarya'nın 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 1928 Bucaspor'un genç forveti Barış Sungur'la da ilgilendiği iddiası ortaya atıldı. Başkan Ali Koç'un temmuz ayında düğmeye basacağı ve Fenerbahçeli kurmayların bir gözünün sürekli İzmir'de olacağı vurgulandı.



ALTYAPIYA

Altınordu'nun başında 6 yıldır görev alan Hüseyin Eroğlu, altyapıdan çıkarttığı yeteneklere şans vererek bir çok ismi futbola kazandırdı. Uzun yıllardır kırmızı-lacivertli kulübü çalıştıran genç hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



YARDIMCI

İstanbulspor ile yaşadığı 2. Lig şampiyonluğunun ardından adından söz ettiren Yalçın Koşukavak, sezonun ortasında eski kulübü Altay'a döndü. Koşukavak'ın gelişiyle şaha kalkan siyahbeyazlılar, Süper Lig hedefine ilerliyor.