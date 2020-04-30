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Haberler Spor Fenerbahçe Alper Potuk'la ilgili kararını verdi

Fenerbahçe 'la ilgili kararını verdi

Fenerbahçe'de şubat ayında kalan 'ya çağrıldı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı kalan Potuk'un affedildiği ve ücretinde yeni bir revize yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe Alper Potuk'la ilgili kararını verdi

30.04.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,18:27

Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.
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