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‘Eylül’ diyor

FIFA ‘Eylül’ diyor
Giriş Tarihi: 30.4.2020

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, salgın nedeniyle futbolun başlamaması ve eylül ayına kadar futbol oynanmaması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafe düzenlemelerinin tüm dünyada yürürlükte olduğunu ifade eden D'Hooghe, bu nedenle futbolun dönüşünü haklı görmenin imkansız olduğunu ifade etti. "Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken an bu andır" diyen D'Hooghe, "Para değil, ölüm kalım meselesidir. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en dramatik durumla karşı karşıyayız. Bunu hafife almamalı ve gerçekçi olmalıyız" açıklamasını yaptı.

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