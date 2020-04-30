Fırtına’dan Gürcü atağı

Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Giorgi Chakvetadze'yi gündemine aldı. Gürcü basını Trabzonspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu. Chakvetadze bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

62 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ

Gürcü futbolcunun Gent ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa Chakvetadze'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Şota ve Arçil gibi Dinamo Tiflis'te parlayan Giorgi Chakvetadze, 28 maçta 5 gol+11 asistlik performansı sonrası 2017'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer oldu. Gürcü futbolcu, burada 3 sezonda 62 maça çıkıp 7 gol attı, 13 asist üretti.

TRABZON GENÇLEŞECEK

Trabzonspor'un Rezan Çorlu ve Burak Kapacak'ın dışında hedefinde çok daha fazla genç oyuncu olduğu ortaya çıktı. gelecek dönemde genç oyunlarla yükselme olacağına inanan bordo-mavili yönetimin hedeflerinden birisinin de Kayserispor'un yıldız adayı Emre Demir olduğu bildirildi. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre için bordo-mavililerin Kayseri yönetimiyle temas kurmaya hazırlandığı bildirildi.