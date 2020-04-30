  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fırtına’dan Gürcü atağı

Fırtına’dan Gürcü atağı

Gelecek sezon takıma 10 numara kazandırmak isteyen yönetim, Giorgi’nin transferini bitiriyor.

Fırtına’dan Gürcü atağı
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Giorgi Chakvetadze'yi gündemine aldı. Gürcü basını Trabzonspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu. Chakvetadze bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

62 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ
Gürcü futbolcunun Gent ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa Chakvetadze'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Şota ve Arçil gibi Dinamo Tiflis'te parlayan Giorgi Chakvetadze, 28 maçta 5 gol+11 asistlik performansı sonrası 2017'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer oldu. Gürcü futbolcu, burada 3 sezonda 62 maça çıkıp 7 gol attı, 13 asist üretti.

TRABZON GENÇLEŞECEK

Trabzonspor'un Rezan Çorlu ve Burak Kapacak'ın dışında hedefinde çok daha fazla genç oyuncu olduğu ortaya çıktı. gelecek dönemde genç oyunlarla yükselme olacağına inanan bordo-mavili yönetimin hedeflerinden birisinin de Kayserispor'un yıldız adayı Emre Demir olduğu bildirildi. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre için bordo-mavililerin Kayseri yönetimiyle temas kurmaya hazırlandığı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına’dan Gürcü atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA