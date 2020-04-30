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Haberler Spor Fransa liginde şampiyon belli oldu

Fransa liginde şampiyon belli oldu

nedeniyle ara verilen ligler arasında yer alan 1’de şampiyon belli oldu. yönetimi, 2 takımın küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini açıkladı.

Fransa liginde şampiyon belli oldu

30.04.2020, 18:47

Ertelemeyi erken yapan ülkelerden Fransa'da şampiyon da belli oldu. Fransa Ligue 1 yönetimi verilen aranın sonrasında, ligin tekrar başlamayacağını açıklamıştı.

Ligue 1 yönetimi lig sıralamasının son halini baz alarak Paris Saint-Germain'i şampiyon ilan etti.

2 TAKIM KÜME DÜŞTÜ, 2 TAKIM ÇIKTI

Ligue 1 yönetimi, 2 takımın küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini açıkladı.

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