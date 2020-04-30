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Fransa liginde şampiyon belli oldu

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler arasında yer alan Fransa Ligue 1’de şampiyon belli oldu. Ligue 1 yönetimi, 2 takımın küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini açıkladı.