Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 25 Aralık 1949 doğumlu Mustafa Cengiz'in, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürüldüğü ve ilk olarak koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.
Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.
ALBAYRAK VE TERİM'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Galatasaray Kulübü'nde daha önce 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmış, her ikisi de gördükleri tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
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