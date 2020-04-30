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’nin gözü Çizme’de

Gol yollarındaki sorunu çözmek isteyen sarı kırmızılı takımın yöneticileri Lecce’de oynayan Senegalli futbolcu ile görüşmelere başladı.

Göztepe’nin gözü Çizme’de
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Göztepe'de futbolcular çalışmalarına gruplar halinde Urla Arnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken yöneticiler de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle golcü transferi üzerinde duran sarı-kırmızılılar İngiliz forvet Cameron Jerome ile yola devam etmeyi düşünmezken Lokomotiv Moskova'dan Portekizli golcü Eder ve Udinese'den Polonyalı santrfor Teodorczyk'in ardından İtalya Seri A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Khouma Babacar da gündemine aldı. Az ama öz transfer yapmayı planlayan yönetimin kaliteli bir golcüyü takıma kazandıracağı bildirildi.

İSPANYA'DA DA OYNADI
Fiorentina'da tanınan Babacar, Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce'de forma giydi. İspanya'nın Racing Santander takımında da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde birçok Türk kulübüyle ismi anılmıştı. Kariyerinde 252 maça çıkan Babacar 69 gol attı.

252 MAÇTA 69 GOL ATTI
Khouma Babacar, İtalya Serie A'da kiralık olarak forma giydiği Lecce'de bu sezon 17 maçta forma giyerken fileleri sadece 2 kez havalandırdı. Fiorentina, Modena, Padova, Racing Santander ve Sassuolo ekiplerinde forma giyen ve 252 resmi maça çıkan Senegalli golcü rakip fileleri 69 kez havalandırmayı başardı.

BURAK HAKERLER

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