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G.Saray’da hedef Teun

G.Saray’da hedef Teun
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Galatasaray'da Mario Lemina ve Jean Michael Seri'nin ayrılma ihtimali teknik direktör Fatih Terim'i hem ön libero hem de 8 numara oynayacak bir oyuncu arayışlarına itti. Tecrübeli teknik adam, Atiba ve Jose Sosa'nın karışımı olan aynı zamanda Felipe Melo gibi golcü bir isim arıyordu. Terim bulduğu ismi Bu isim AZ Alkmaar takımında ön libero oynamasına rağmen 25 maçta 11 gol atan Teun Koopmeiners. 22 yaşındaki genç oyuncunun bir başka özelliği ise sol ayaklı olması.

BASKI YAPACAK
Lemina ve Jean Michael Seri'yi yeniden kiralamak için son ana kadar uğraşacak olan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da Koopmeiners'ı transfer edebilmek için fırsat kollayacak. Genç yetenek, kiralık ve satın alma opsiyonu ile alınmaya çalışılacak. Galatasaray, transfer için Alkmaar'a baskı yapacak.

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