Hedef Ragnar

Wallace Reis ve Atınç'ta umduğunu bulamayan, Alpaslan Öztürk ve Titi'ye de ciddi tekliflerin gelmesi üzerine stoper arayışlarına geçen Göztepe'de yönetim stoper takviyesi için atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, takviye için yönünü Danimarka'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'da Kopenhag forması giyen 33 yaşındaki stoper Ragnar Sigurdsson'a talip oldu.

BONSERVİS ENGELİ YOK

Kulübüne ocak ayında 6 aylığına imza atan İzlandalı savunmacının bonservis engelinin olmaması da Göztepe yönetimine cazip geldi. Tüm dünyada etkili olan korona salgını nedeniyle dünya genelinde yapılan kemer sıkma politikası gereği İzlandalıya 1 milyon Euro'luk bir teklif sundu. 33 yaşındaki futbolcudan yanıt bekleyen Göz-Göz, alternatif isimleri de mercek altına aldı.



İZLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA

Göztepe'nin transfer listesine giren Ragnar Sigurdsson, İzlanda Milli Takımı'nın da değişmez oyuncusu. Milli takım formasını 94 kez terleten 33 yaşındaki stoper 5 gol kaydetti. İzlanda ekibi Fylkir kulübünde yetişen Sigurdsson, Göteborg, Kopenhag, Krasnodar, Fulham, Rubin Kazan ve Rostov ekiplerinde forma giydi. Kulüp kariyerinde 349 resmi maça çıkan İzlandalı futbolcu 17 gol atmayı başardı.