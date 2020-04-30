Kovalenko’dan kötü haber geldi

Korona nedeniyle futbola ara verilen dönemde önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Shakhtar ile olan kontratının sezon sonunda biteceği belirtilen Viktor Kovalenko ile ilgileniyordu. Fakat oyuncunun menajeri Vadim Shablii, kontrat durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Shablii, oyuncusuna yönelik özellikle Roma'nın ilgisini reddetmedi. Beşiktaş'ın da listesinde yer alan oyuncu için menajeri, "Temelde her şey mümkün ama şu anda bir transfer görüşmesi yok. Oyuncumun sözleşmesi de Haziran'da bitmiyor. Shakhtar ile yaptığımız anlaşma 2021 yaz dönemine kadar geçerli" dedi.