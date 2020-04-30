KSK 2. Lig’e çıkacak

İLK takımın direkt 2.Lig'e çıkacağı TFF 3. Lig 2. Grup'ta 43 puanla Play-Off hattına tutunan Karşıyaka, dış sahada kaybettiği puanlara yanıyor. Bu sezon deplasmanda 13 maça çıkan yeşilkırmızılılar 39 puanlık dilimde 23 puan kaybedip 16 puana razı olunca ilk sıradaki Kocaelispor'a yetişme şansını yitirdi. Ekonomik kriz nedeniyle 4 sezondan beri transfer yasağı uygulanan Kaf-Kaf neredeyse tamamı altyapısından yetişen gençleriyle yine de üst sıralara tutunup 2. Lig umudunu korudu.

BU SEZON ÇOK İDDİALILAR

Geçen sezon Play-Off oynayan yeşil-kırmızılılar bu sezon da kalan 6 maçta hedefe ulaşıp Play-Off'lara kalmayı hedefliyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, İzmir'deki maçlardan 27 puan çıkardıklarını ancak aynı başarıyı deplasmanlarda tekrarlayamadıklarını belirtirken, "Buna rağmen iyi işler yaptık. Devamını da getirmek istiyoruz" dedi. Çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyleyen Tolungüç, "Takım gençte olsa uzun süreden beri birlikte oynuyor. O nedenle Play-Off'lara kalırsak bu kez en büyük favori biz oluruz. Liglerin başlamasını sabırrsızlıkla bekliyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ