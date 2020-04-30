KSK’nin görev adamı Harun

TFF 3. Lig 2. Grup'ta korona virüs sürecinde sezona verilen arada ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da Harun, takımın jokeri oldu. Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda 2014-15 sezonunda 1'inci Lig'de 3, 2016-17 sezonunda 2'nci Lig'de 1 maçta forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcu, son 3 yıldır ise kadronun önemli isimleri arasına girdi. Karşıyaka'da 2017-18 sezonunda 21, geçen sezon 29 maçta oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon ise 12'si ilk 11'de 23 karşılaşmada görev yaptı. Süre aldığı maçların 11'inde sonradan oyuna dahil olan futbolcu attığı 2 kritik golle Play-Off hattındaki takımına önemli 2 puan kazandırdı. İlk hafta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında son 7 dakikada oyuna girip uzatmalarda attığı golle 1-1'lik beraberliği getiren Harun, yine Ağrı 1970 maçında beraberliği sağlayıp takımına 1 puan getirdi.