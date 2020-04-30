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Kurtuluş gençlerde

Birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetim gençlerini kazanmak istiyor.

Kurtuluş gençlerde
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Göztepe'de gözler genç futbolculara çevrildi. Yeni sezonda sözleşmesi sona erecek bir çok futbolcuyla yolları ayırıp, çok fazla takviye yapmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılarda teknik ekibin gençleri vitrine çıkaracağı bildirildi. Kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda'nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin'in 2020-2021 sezonunda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi. Gençlerden bu sezon en fazla resmi maç oynayan isim Yalçın oldu. 20 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 8, kupada 6 maçta forma giyerek 639 dakika sahada kaldı. Göktuğ da resmi müsabakalarda 10 maç oynadı ve kritik kurtarışlara imza attı. Devre arasında Altınordu'ya kiralanan Batuhan 5, kadroda tutulan Atakan ve Ege 4, Hüseyin 2 maçta görev aldı. Yusuf Talum Menemen'e kiralanmıştı.

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