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Haberler Spor Oğuzhan Özyakup bilmecesi sürüyor

bilmecesi sürüyor

Oğuzhan Özyakup bilmecesi sürüyor
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Beşiktaş'ta fazla süre alamadığı için devre arası transfer döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Adeta ortada kalan milli futbolcu FIFA ve UEFA'dan gelecek talimatlara göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu İstanbul'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme çabasında olduğu ifade edildi. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı, Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, kalan kısmın Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.

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