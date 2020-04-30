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Haberler Spor Sergen Yalçın'ın geri istediği Oğuzhan Özyakup ara vermeden çalışıyor

'ın geri istediği ara vermeden çalışıyor

Feyenoord'a kiralanan Oğzuhan Özyakup'u Beşiktaş'ın teknik direktörü 'ın geri istediği haberleri gündeme gelmişti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kendisine verilen programlara uyarak formunu korumaya çalıştığı belirtildi.

Sergen Yalçın'ın geri istediği Oğuzhan Özyakup ara vermeden çalışıyor

30.04.2020, 17:34 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,17:40

Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği konuşulan Oğuzhan Özyakup evindeki antrenmanlarını aksatmıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Feyenoord teknik heyetinin kendisine verdiği programı düzenli olarak uygulayıp formunu korumaya çalışıyor.
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