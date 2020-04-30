Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımda görmek istediği konuşulan Oğuzhan Özyakup evindeki antrenmanlarını aksatmıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Feyenoord teknik heyetinin kendisine verdiği programı düzenli olarak uygulayıp formunu korumaya çalışıyor.
Sergen Yalçın'ın geri istediği Oğuzhan Özyakup ara vermeden çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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