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hazır kıta

Trabzonspor hazır kıta

01.05.2020, 06:50

Süper Lig'in erkene alınması fikri kulüpleri harekete geçirirken Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Zaten takımların çoğu çalışmalara başladı. Biz alınacak her türlü karara hazırlıklıyız. Tabii ki bu konuda son kararı devletimiz verecek.Hedefimiz zirvede bıraktığımız lige devam etmek ve yıllardır özlemini duyduğumuz şampiyonluğa ulaşmak. Kalan 8 maçı da kazanacak güçteyiz" dedi. İddialara göre maçlar 5 Haziran'da başlayacak, maçlar geniş güvenlik önlemleri alınarak hafta içinde de oynanıp Temmuz ayının başlarında da sonlandırılacak.

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