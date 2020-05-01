8 Haziran’da başladı

Kovid-19 salgını nedeni ile askıda olan Avrupa futbolunda bazı ülkeler sezonu iptal ediyor, bazıları ise devam tarihlerini belirliyor. İsviçre'de de ligin devamı için muhtemel takvim belirlendi. Hükümet yetkilileri ve futbol federasyonu arasında yapılan görüşme sonrası liglerin 8 Haziran 2020'de başlaması planlandı. Maçlar sezon sonuna kadar seyircisiz olacak. Ancak yine de 27 Mayıs'ta son kez duruma bakılacak Bu arada takımlar 11 Mayıs'tan itibaren lig hazırlıkları için sahada antrenmanlarına başlayabilecek.