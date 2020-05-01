Altınordu’nun Ada çıkarması

Kırmızı- lacivertlilerin radarında Ada'nın köklü kulüplerinden Newcastle United'ın 23 yaşındaki Türk asıllı oyuncusu Dan Barlaser'in olduğu öğrenildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Dan Barleser'in Türkiye'de bir çok Süper Lig kulübünün takibinde yer aldığı bildirildi. Orta sahada görev yapan Muhammed Mert ve Burak İnce'nin taliplerinin çok olmasından dolayı kırmızı-lacivertlilerin o boşluğu Dan Barlaser ile doldurmayı planlıyor. Yurt dışında birçok temsilcisi bulunan Altınordu'da yöneticilerin İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı öğrenildi. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer ve Erce Kardeşler gibi birçok yıldızı vitrine çıkaran Altınordu'nun listesinde daha birçok gurbetçi oyuncunun da olduğu bildirildi.

MİLLİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI

Altınordu yönetiminin uzun süreden beri takip ettiği Dan Barlaser, U16 ve U17 Milli Takım kategorilerinde 15 kez ay-yıldızlı formayı giydi. İki kez de İngiltere U18 Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Dan Barlaser'in İzmir'e gelmeyi çok istediği belirtildi.



Newcastle United'ın Türk yıldızı Dan Barlaser attığı ve attırdığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor.



177 MAÇTA 13 GOL ATTI

Newcastle United altyapısında yetişen 23 yaşındaki Barlaser, kiralık olarak Crewe Alexandara, Accrington Stanley ve Rotherham United gibi kulüplerde forma giydi. Geçen sezon İngiltere League One'da forma giydiği 27 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist yaptı. Kariyerinde sahaya çıktığı 177 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri havalandırırken 19 golün pasını verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ