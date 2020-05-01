Aslan'da golcü hareketi

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan ve ligi zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da gündem yoğun. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ön protokol imzalayan sarı-kırmızılılar, Nazım Sangare, Erdoğan Yeşilyurt, Alpaslan Öztürk, Mert Çetin ve Mert Müldür gibi isimler için de girişimlerini hızlandırdı. Arayışlarını sürdüren Cimbom'un transferdeki bir diğer önceliğiyse forvet takviyesi. Radamel Falcao ile üç Arap kulübünün birden ilgilenmesi ve güçlü teklifler sunması sebebiyle takımdan ayrılacağının öne sürülmesinin ardından Cimbom, bol alternatifli bir liste hazırladı.

LAMPARD İSTEMİYOR

Aslan, Kolombiyalı yıldızının ayrılma ihtimaline karşılık Balotelli ve Hulk'u liste başı yapmıştı. Bu oyuncularda istediği kadar ilerleme sağlayamayan sarı-kırmızılılar şimdi de rotasını Michy Batshuayi'ye kırmış durumda. Michy Batshuayi'nin Chelsea'deki durumu pek parlak değil. Lampard sezon sonunda futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. Galatasaray da şartlar uygun olduğu takdirde yıldız futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor.



KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

Batshuayi, futbola Standard Liege altyapısında başladı. Aynı takımla profesyonelliğe adım atan yıldız futbolcu, 2014 yılında 6 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Belçikalı forvet, 2016 yılında 39 milyon Euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu. Borussia Dortmund, Valencia ve C.Palace takımlarına kiralanan golcü, sezon başında döndüğü Londra ekibinde yine yeteri kadar süre alamadı.