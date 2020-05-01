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'ta Atiba krizi

Ekonomik anlamda zor günler geçiren 'ın sorunları koronavirüs döneminde gittikçe gün yüzüne çıkmaya başladı. Oyuncuların ücretlerinde maaş indirimine gitmeyi planlayan siyah-beyazlı takımda krizi çıktı. Gelen bilgilere göre Atiba'nın maaşında indirime gitmek istemediği aksine istediği belirtildi.

Beşiktaş'ta Atiba krizi

01.05.2020, 12:28 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,12:34

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş'a, bir darbe de koronavirüsü salgınından yemiş, zaten kötü durumdaki kulübün mali dengesi iyice dibe vurmuştu. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen Atiba Hutchinson flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı.

"BEN ZATEN 850 BİN EUROYA OYNUYORUM!"

Takvim'in haberine göre, Ahmet Nur Çebi yönetimi yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği ortaya çıktı. Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.

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