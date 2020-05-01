Cim-Bom’dan gençlik aşısı

Galatasaray, genç ve gelecek vadeden oyunculara yönelirken bu konuyla ilgili Uruguay'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın, Uruguay futbolunun yeni göz bebeği Facundo Pellistri'nin transferi için Fatih Terim'e öneride bulunduğunu bildirildi. FM Del Sol Radyo'da yer alan iddiaya göre; Flamengo bir süredir 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Pellistri için kulübü Penarol'le görüşüyordu. Ancak ocak ayında Saracchi'nin Galatasaray'a transferinde önemli rol oynayan Muslera'nın bu kez de Pellistri için harekete geçtiği ifade edildi.

REAL MADRİD'DE PEŞİNDE

Saracchi'den omemnun kalan Terim'in 18 yaşındaki futbolcu için talimat verdiği öğrenildi. Real Madrid'in 18 yaşındaki futbolcuyla da ilgilendiği ifade edilmişti. Ama Muslera faktörü ile Galatasaray'ın bu transferde öne çıkabileceği yorumları yapılıyor. Geçen sezon 20 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Bu sezon ise 5 maçta forma giydi, 1 gol pası verdi.