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Haberler Spor Dokuz oyuncu şehir dışında

Dokuz oyuncu şehir dışında

Dokuz oyuncu şehir dışında
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Salgın sonrası ailelerinin yanına giden orta saha oyuncusu Burak ve sağ bek Kerim Manisa'da stoper Ravil ve ön libero Muzaffer Bursa'da stoper Yusuf İstanbul'da sağ kanat Atakan Denizli'de ön libero Furkan Balıkesir'de forvet Kemal Ordu'da sağ bek Onur ise Kocaeli'de antrenman yapıyor. Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle bu futbolcuların İzmir'e dönmeleri için valilik ve kaymakamlıkların verdiği seyahat izin belgelerini almaları gerekiyor. Altınordu yönetimi ve teknik ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligin yeniden başlama tarihini açıklamasını bekliyor. Tarihin netleşmesinin ardından kırmızı-lacivertliler, şehir dışındaki oyuncularını İzmir'e çağırmayı planlıyor.

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