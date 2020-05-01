Gençlere gün doğdu

Şampiyonluk yarışında fazla şansı kalmayan Kanarya bu krizi fırsata çevirmeyi hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası'na tutunan Fenerbahçe'de gençlerin önünün açılması planlanıyor. Sarı-lacivertliler özellikle geleceğin yıldız adayları olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu ile Ömer Faruk Beyaz ikilisini önümüzdeki sezona hazırlamayı amaçlıyor. Süper Lig maçlarının yeniden başlaması ile birlikte iki oyuncuya daha fazla süre verilecek ve A takıma ısınmaları sağlanacak.

EMRE VE VOLKAN GÖREVLİ

Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan saha çalışmalarında antrenör Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu, Ferdi ve Ömer Faruk'u adeta himayeleri altına alacak. İki isme özel bir program verilecek ve önümüzdeki sezon öncesinde vitrin şansı sunulacak. Büyük beklenti içerisinde olunan Ferdi ile Ömer Faruk da formayı kapmak adına savaşacak.