Göz-Göz’ün gözü 10’larda

Daha önce Hamburg'dan Aaron Hunt, Polonya ekibi Lech Poznan'dan Pedro Tiba ve Fenerbahçe'den Alper Potuk için görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar son olarak Çekya'da Sparta Prag forması giyen Guelor Kanga'yı da gündemine aldı.

ÇEKYA'NIN EN İYİLERİNDEN

Prag'da bu sezon önemli işlere imza atan ve performansıyla dikkat çeken Gabonlu 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna Göz-Göz yönetimi menajeri kanalıyla teklifini iletti. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin bitecek olması, transferde maliyetleri düşürmeyi planlayan İzmir ekibini elini güçlendiriyor. Kanga ile Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor da ciddi olarak ilgilenirken sarı-kırmızılı ekip de bu yarışın içine girdi.

1 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Sparta Prag'ın piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan futbolcuyu 1.5 milyon Euro'ya satmayı planladığı öğrenildi. İzmir ekibinin 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Kanga için kaynak arayan yönetim, transferi önemli bir aşamaya getirmek için çaba sarfediyor. Gabon'da Mangasport altyapısında yetiyen ve ülkesinde Missile ve Mounano ekiplerinde forma giyen Kanga, Rusya'da Rostov ve Sırbistan'da da Kızılyıldız ekiplerinde forma giydi.



24 MAÇTA 11 GOL ATTI

Gabon Milli Takımı formasını da 27 kez giyen Kanga için Göztepe'de forma giyen vatandaşı Andre Poko da devreye girdi. Poko'nun Kanga ile iletişime geçip Göztepe Kulübü, tesisler, İzmir ve sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilgili bilgi verdiği ve transfer için iknaya çalıştığı öğrenildi. Guelor Kanga, bu sezon Çekya ekibi Sparta Prag ile lig, Avrupa Ligi ve kupada 24 maça çıkarken skora yaptığı katkı ile dikkat çekti. Kanga, 24 maçta 11 gol attı, 8 golün de servisini yaparak takımının en önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

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