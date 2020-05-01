Horoz’a para dopingi

Yukatel Denizlispor'da, Barrow ve kaleci Stackhowiak'ın paralarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılmaları üzerine harekete geçen yönetim, başka kayıplar yaşanmaması için ellerini cebine attı ve futbolculara 1 milyon TL ödeme yaptı. Yönetimin yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen futbolcuların alacaklarını ödemek için tüm imkanları seferber ettiği öğrenildi.

2.5 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Geçen hafta futbolculara 1.5 milyon TL ödeme yapan yönetim, bu hafta da 1 milyon TL'lik ödeme yaptı. Korona virüs salgını sebebiyle maçların ertelenmesinin kulüpleri ekonomik olarak zor durumda bıraktığını belirten başkan Ali Çetin, "Sporda hayat adeta durdu. Maçlar oynanmadığı için zor durumda kaldık. Yönetim olarak bu zor günleri en az kayıpla atlatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolcularımıza 2 haftada toplam 2.5 milyon TL ödeme yaptık" dedi. Gelecek hafta da 2.5 milyon TL ödeme yapmayı planladıklarını açıklayan Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte teknik heyet ve futbolculara ödemelerin yapılması için uğraştıklarını dile getirdi. Kulüp çalışanlarının maaşlarını da gecikmeden ödemeye başladıklarını hatırlatan kulüp başkanı Çetin, "Hiçbir gelirimiz yokken 3 haftalık sürede takıma 5 milyon TL civarında ödeme yapmak kolay değil. Bu kulübü hem sportif hem de mali açıdan layık olduğu yere getirmek için fedakarca çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Korona virüs salgını dolayısıyla geçen ay ara verilen Süper Lig maçlarının Haziran ayında kaldığı yerden başlaması ile ilgili çalışmalar sürerken, Yukatel Denizlispor'da gruplar halinde idmanlar devam ediyor. Verilen arada teknik heyetin verdiği program çerçevesinde evlerinde çalışan futbolcular, sosyal mesafe korunarak hazırlıklarına hız verdi. Başkan Ali Çetin, "Futbolcularımız hem fiziksel hem de mental olarak kalan maçları oynamak için hazırlıklara başlarken, ekonomik olarak da rahat olmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP