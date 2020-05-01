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Kaf-Kaf’ı uçuran ikili

Hedefini 2. olarak belirleyen ’nın bu sezon kaydettiği 33 golün 20’sine imza atan Hakan ve Doğukan, “O sene bu sene” dedi.

Kaf-Kaf’ı uçuran ikili
Giriş Tarihi: 1.5.2020

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında bulunan Karşıyaka'nın bu sezon 26 maçta attığı 33 golün 20'sinde Hakan Kuş ve Doğukan İnci'nin imzası bulunuyor. Bu iki oyuncu attıkları gollerle takımını ilk 5 yarışında iddialı olmasına büyük katkı sağladı. Kanatta görev yapan 21 yaşındaki Doğukan İnci 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve 5 asist yaptı. Genç futbolcu takımının en skorer ismi olurken, grupta gol krallığı yarışını da ortak. Tecrübeli forvet Hakan Kuş'ta forma giydiği 26 maçta 8 gol atarken 2 golünde pasını verdi. İleri uçta birlikte üçüncü sezonlarını geçiren ikili, kendi başarılarından çok takımın hedefine ulaşmalarına kilitlendiklerini belirtti.

TARAFTARIMIZI SEVİNDİRECEĞİZ
Attıkları gollerle Kaf-Kaf'ı sırtlayan Hakan ve Doğukan, "Geçen sezon Play- Off'a yükseldik ama sonunu getiremedik. Ama bizim için tecrübe oldu. Bu sezon 2. Lig hedefine ulaşıp taraftarlarımızı sevindireceğiz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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