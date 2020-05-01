Kartal üç koldan

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, salgın nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde sık sık teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp, yeni sezonun transfer politikasını belirliyor. Yalçın, gelecek sezon takıma hücum futbolu oynatacağını belirterek, alınacak oyuncuların buna uygun isimler olmasını istedi. Genç teknik adam bu doğrultuda, oyunu dikine oynayan ve kreatif özellikleri bulunan futbolculara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Yalçın ve yöneticilerin yaptığı görüşmeler sonucunda, daha önce de Beşiktaş forması giyen Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre, Demir Grup Sivassporlu Yasin Öztekin ve Göztepeli Serdar Gürler'in isimleri ön plana çıktı. Siyah beyazlı yönetim bu oyuncuların maliyetleri ile ilgili araştırmalara başladı. Bu arada geçtiğimiz hafta Hollanda'ya giden Erdal Torunoğulları da oyuncu arayışını sürdürüyor.



ÇOK TAKIM GEZDİ

2013 yılında Gökhan Töre kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası adını duyurdu. Yıldız oyuncu 2014'te siyah-beyazlı ekibe bonservisi ile transfer oldu. Gösterdiği performans sonrası 2016'da West Ham'a gitti. 2019 sezonunda ise şimdiki takımı Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Gökhan bu sezon Malatya formasıyla ligde 16 maçta 1 gol attı, 2'de asist yaptı.