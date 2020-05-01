Mossoro yolcu Borges belirsiz

On numara transferi için arayışlarını sıklaştıran Göztepe, sezon başında Başakşehir'den transfer edip verim alamadığı Marcio Mossoro ile yollarını ayıracak. Sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Göztepe yönetimi, Celso Borges konusunda ise kararsızlığını koruyor.

PALUT KARAR VERECEK

Sezon başında eski teknik direktör Tamer Tuna tarafından satış listesine konulan Kosta Rikalı orta saha oyuncusu kulüp bulamayınca İzmir'de kalmıştı. İlk yarıda fazla şans bulamayan ancak şans verildiğinde savunmada da görev yapabilen Borges için teknik direktör İlhan Palut'un olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı oyuncu için son kararı sezon bitiminde Palut verecek.