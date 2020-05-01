Segbefia’nın derdi büyük

Altay'ın Togolu oyuncusu Prince Segbefia futbola hasret kaldı. Devre arasında Gazişehir FK'dan İzmir ekibine transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig temsilcisinde kadro dışı olduğu için sezonun ilk yarısında hiç forma giymedi. Altay'da ise devre arasına kampına geç katılan Segbefia, Karagümrük maçında 60 dakika sahada kalarak 290 gün sonra sahalara dönüş yaptı.

TAM HAZIR OLDUĞU DÖNEMDE...

Uzun bir aradan sonra resmi maçta forma giyen ve gösterdiği performansla göze giren Togolu, salgın nedeniyle liglere ara verilmesinden dolayı yine sahalardan uzak kaldı. TFF 1. Lig'de Göztepe ve Gazişehir kulüplerinde Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma mutluluğu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Altay'da da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Başarılı oyuncu TFF 1. Lig'de 97 maçta 11 gol attı. Kariyerinde ise sahaya çıktığı 192 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırırken 12 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ