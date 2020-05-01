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futbolu bırakıyor mu?

kaptanı 'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 35 yaşındaki oyuncunun futbolu bırakacağı iddiaları da gündemde. Ancak İnan konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ''Yaşıtlarım hâlâ oynuyor, ben de oynamak istiyorum" dedi. 'in bu sözlere cevabının ne olacağıysa merak konusu oldu.

Selçuk İnan futbolu bırakıyor mu?

01.05.2020, 14:32 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,14:37

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda biten 35 yaşındaki Selçuk İnan'ın, "Yaşıtlarım hâlâ futbol oynuyor, ben de oynamak istiyorum" çıkışı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki kararı merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan talep ettiği indirimi şu ana kadar kabul eden tek oyuncu olan Selçuk'un kalmasından yana görüş bildirirken tecrübeli futbolcunun durumunun Fatih Terim'le yapacağı görüşmeden sonra belli olacağı belirtildi.

1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyip, futbolu Galatasaray'da bırakmayı hedefleyen kaptan Selçuk'un daha sonra ise teknik heyette yer alması bekleniyor.

Selçuk, bu sezon 6'sı lig olmak üzere 10 maçta görev yaparken, skora katkı sağlayamadı.

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