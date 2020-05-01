Titi’ye 3 yıllık sözleşme teklifi

Göztepe'de yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin iki sezon önce Bursaspor'dan renklerine kattığı 32 yaşındaki futbolcuyla yola devam etme kararı alan yönetimin Brezilyalının menajeriyle görüşmelere başladığı ve üç yıllık yeni bir sözleşme önerdiği bildirildi.

26 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Titi'nin Göztepe'de kalmaya sıcak baktığı, görüşmelerin birkaç gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi. Titi Göztepe'de geçen sezon 32'si lig 4'ü kupa 36, bu sezon ise 2'si kupa 24'ü de lig olmak üzere 26 maça çıktı.