Trabzonspor dev hamle

Chelsea'de bekleneni veremeyen ve sürekli her sezon başka bir takıma kiralanan Lucas Piazon sezon başında Portekiz takımı Rio Ave'ye kiralanmıştı. 2 yıllığına bu takıma kiralanan Brezilyalı oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen Portekiz'den ayrılma kararı aldığı belirtildi. Menajerler aracılığıyla bu oyuncunun da Trabzonspor'a önerildiği ifade edildi.

GELMEYİ KENDİSİ İSTEDİ

İngiltere'ye dönmek istemeyen ve kendisini Chelsea'den tanıyan Eddie Newton'a, 'Trabzonspor'da oynamak isterim' diyen Piazon için bordo-mavili kurmayların da yeşil ışık yaktığı belirtildi. Newton'un da yönetime sunduğu raporda, "Lucas her iki kanat ve orta sahada oynayabiliyor. Kendisini Chelsea'ye ben aldırmıştım. Nwakaeme'ye iyi bir alternatif olabilir" görüşlerine yer verdiği belirtildi. Bunun üzerine Trabzon yönetimi, 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı.