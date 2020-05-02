Altınordu’nun ‘Arslan’ı var

Altınordu Futbol Akademisi'nde yetişen, Sarıyer ve Niğde Anadolu FK deneyimlerinin ardından yuvaya dönen genç oyuncu Yusuf Yalçın Arslan, A Takım'da savunmanın sigortası oldu. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 TFF 1. Lig ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. 17 yaşındayken A Takım'a yükseldiğini belirten Arslan, "Geçen sezon Niğde Anadolu FK'da oynadığım 29 maç sayesinde geliştim. Her zaman en iyi olmak için mücadele ediyorum. Hedefim, Altınordu'nun değişmez oyuncusu olmak ve armaya borcumu ödedikten sonra ise üst düzey oyuncu olmak. Altınordu, gençlere bu fırsatı veren bir kulüp. Ravil Tagir ve Burak İnce gibi genç oyuncular hangi takımda sürekli forma giyebiliyor" dedi.

HAYALİM GERÇEKLEŞECEK

Genç milli takımlar düzeyinde 34 maça çıktığını ifade eden Yusuf Yalçın Arslan, şöyle konuştu: "Hedefim, A Milli Takım forması giymek. Bunu gerçekleştirmek istiyorum."