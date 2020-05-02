Ameliyat gündemde

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gece apar topar hastaneye kaldırılmasının ardından dün futbol camiası geçmiş olsun mesajları gönderdi. Cengiz'in hastaneye kaldırılması korona virüs şüphesini akıllara getirse de kulüp kısa sürede bir açıklama yaparak konunun virüs kaynaklı olmadığını dile getirmişti. Başkanın yaklaşık bir haftadır mide ağrısı çektiği ve artık dayanılmayacak duruma gelince de hastaneye gittiği kaydedilirken pazartesi günü şüphe dahilinde olan hastalıklar için bir takım testler yapılacak ve kesin teşhis konulacak. Mustafa Cengiz'in bir ameliyat geçirme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.