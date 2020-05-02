  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Ameliyat gündemde

Ameliyat gündemde

Önceki gün hastaneye kaldırılan G.Saray Başkanı’nın midesinden operasyon geçirebileceği öğrenildi.

Ameliyat gündemde
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gece apar topar hastaneye kaldırılmasının ardından dün futbol camiası geçmiş olsun mesajları gönderdi. Cengiz'in hastaneye kaldırılması korona virüs şüphesini akıllara getirse de kulüp kısa sürede bir açıklama yaparak konunun virüs kaynaklı olmadığını dile getirmişti. Başkanın yaklaşık bir haftadır mide ağrısı çektiği ve artık dayanılmayacak duruma gelince de hastaneye gittiği kaydedilirken pazartesi günü şüphe dahilinde olan hastalıklar için bir takım testler yapılacak ve kesin teşhis konulacak. Mustafa Cengiz'in bir ameliyat geçirme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ameliyat gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA