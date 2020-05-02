Cim Bom’da rota Baston

Yeni sezonda forvet hattında bir değişim planlayan G.Saray, sürpriz bir hamle gerçekleştirerek Aston Villa'nın 27 yaşındaki golcüsü Borja Baston'u yakın takibe aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki yıldız için şimdiden harekete geçilmesi beklenirken sezonun ilk yarısını Swansea City'de geçiren yıldız oyuncu ile 2014-2015 sezonunda forma giydiği Real Zaragoza da yakından ilgileniyor.

ZARAGOZA ISRARCI

İspanyol basını Zaragoza'nın oyuncuyu yuvaya döndürmek için ısrarcı olduğunu yazarken oyuncunun maliyetinin ise sıkıntı yarattığı bildirildi. Falcao ve Andone'nin geleceğinin belli olmaması sebebiyle harekete geçen Aslan'ın Baston transferinde elini çabuk tutup resmi adımları atacağı bildirildi. 20 maçta forma giyen yıldız isim bu süreçte 6 gol kaydetti. Yönetimin Baston dışında iki ismi daha yakın takibinde bulundurduğu biliniyor. Chelsea forması giyen 26 yaşındaki Michy Batshuayi konusunda da inadını sürdüren yönetimin Meksika'nın Tigres takımında görev yapan Valencia için son bir görüşme yapacağı ve son kararını vereceği gelen haberler arasında.