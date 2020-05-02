Denizlispor’da Sackey üzdü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi. Daha önce Polonyalı kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Gambiyalı oyuncu Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, şimdi de Issac Sackey'in durumuna üzüldü. Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun sahalardan yaklaşık 2 ay ayrı kalacağı belirtildi.